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Erdoğan, "Dönmem geri senin yolundan" şarkısıyla karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salona gelişinde "Dönmem geri senin yolundan" şarkısıyla karşılandı - Siyah zemin üzerinde fosforlu AK Parti logosunun yer aldığı tişörtler giyen partililer, görsel bir şölen oluşturdu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapıldığı salona gelişinde, "Dönmem geri senin yolundan" şarkısıyla karşılandı.

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'na girişiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, hazırlanan platformdan yürüyerek partilileri selamlarken, partililer hep birlikte "Dönmem geri senin yolundan" şarkısını söyledi.

AK Parti'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullandığı şarkının sözleri şu şekilde:

"Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından, göç eyledim gayrı durmam, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan. Çeken bilir derdimizi, yanıp duran gönlümüzü, alsalar da ömrümüzü, dönmem geri senin yolundan. Zor olsa da ah zor olsa da, dağlar duman kar kış olsa da, yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan."

Öte yandan, siyah zemin üzerinde fosforlu AK Parti logosunun yer aldığı tişörtler giyen partililer, görsel bir şölen oluşturdu.

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"Dönmem geri senin yolundan" şarkısı AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi Recep Tayyip Erdoğan

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