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Erdoğan: Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik operasyondur (AKTÜEL)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 16:07 | Son Güncelleme

CAMİ ÇIKIŞINDA HALKA HİTAP ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet töreni ardından, kent merkezindeki Zağnoz Paşa Camii'nde Cuma namazını kıldı.

CAMİ ÇIKIŞINDA HALKA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet töreni ardından, kent merkezindeki Zağnoz Paşa Camii'nde Cuma namazını kıldı. Erdoğan, cami çıkışında otobüsün üzerine çıkarak toplanan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, "Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bu günden daha güçlü olacağız. Ben karşımda istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum" dedi.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 50'ye yakın oy desteği nedeniyle Balıkesirlilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalamayacaklar. Siz şurada, burada bu tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa, bizim Allah'ımız var. Dolarla molarla bu milleti asla çöktüremezler. Benim sizlerden bir isteğim var. Birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Çünkü bizim bir özelliğimiz var; birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getirelim. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

'BATININ EKONOMİK SAVAŞ İLAN ETMESİ BİZİ SİNDİREMEZ'

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyerek yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda batının ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi, hiçbirisi bizi sindiremez. Biz kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Siz de bu noktada kararlı olun. Dik durun ve biz size güveniyoruz. Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merak etmeyin. Türkiye'nin anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle, böyle söylemiş, bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Bu dünyada batan ülkelere 4 derece artırmak suretiyle not veren böyle teşkilatlar bunlar. Biz işimize bakalım, ne durumdayız ona bakalım. Turizmde patladık. İstihdam gayet iyi. Tarım, hayvancılık iyi gidiyoruz. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik. 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız. Ve daha iyi olacağız. Biz size inandık. Böyle yürüyeceğiz. Sizin bu vefanız, cefanız bize yeter. Allah razı olsun."

Erdoğan, konuşmasının ardından kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

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