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Erdoğan: Dünya Azerbaycan'ın yanında değil

18.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

AKP'nin Şırnak İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, MİNSK Üçlüsü'nü Ermenistan'ın yanında yer almakla suçladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak İl Başkanlığı’nın 7’nci Olağan Kongresi’ne katıldı. Ermenistan’ı ateşkesi bozmakla ve AGİT Minsk Grubu’nu da Ermenistan’ın yanında yer almakla suçlayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Bu gece ateşkes ilan edildi ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Batı ses çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman 'Türkiye'ye bak ya hiç de sessiz durmuyor' diyorlar. Durmayacağız, hakkın ve haklının yanında yer alacağız.”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniyor? MİNSK üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler. Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar.”

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan'ın yerel saatle gece yarısından itibaren ateşkes sağlanması konusunda uzlaşmasına rağmen, taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamayı sürdürdü. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğu ile geçen hafta ateşkes sağlanmış, ancak her iki taraf da ateşkesi defalarca ihlal etmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Ermenistan'ın cumartesi günü Gence kentine düzenlediği saldırıda en az 13 sivil yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı. Ermenistan da Azerbaycan'ı saldırıları sürdürmekle suçladı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de yeniden başlayan çatışmalarda yüzlerce kişi öldü.

ANKA,DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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