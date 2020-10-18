Erdoğan: Dünya Azerbaycan'ın yanında değil

Erdoğan, MİNSK Üçlüsü'nü Ermenistan'ın yanında yer almakla suçladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak İl Başkanlığı’nın 7’nci Olağan Kongresi’ne katıldı. Ermenistan’ı ateşkesi bozmakla ve AGİT Minsk Grubu’nu da Ermenistan’ın yanında yer almakla suçlayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Batı şu anda Azerbaycan'ın yanında değil. Bu gece ateşkes ilan edildi ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Batı ses çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman 'Türkiye'ye bak ya hiç de sessiz durmuyor' diyorlar. Durmayacağız, hakkın ve haklının yanında yer alacağız.”

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniyor? MİNSK üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler. Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar.”