Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Hukukçuların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işleyiş düzeninin değişmesine yol açacak bir çalışma yaptığını ifade eden Turgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, sadece beş ülkenin dünyanın düzenini kontrol etmesine yol açan sistemi değiştirecek, böylece dünya sisteminin işleyişini yeniden kuracak bir çalışma yapılması talimatını verdiğini açıkladı. Turgut, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre ‘anayasamızın değiştirilemeyecek maddeleri' var ya Güvenlik Konseyi de kendi var oluşunu sağlayan yasanın bunun gibi değiştirilemez olduğunu düşünüyor. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yasaları inceleyen hukukçular bir yasal boşluk (legal loophole) keşfetmek üzereler. Buna göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, eğer isterse, Güvenlik Konseyi'nin çalışma biçimini düzenleyen yasada değişikliğe gidebiliyormuş. Hukuki incelme henüz tamamlanmadı. Eğer üzerinde hemfikir olunan bir sonuca varılırsa Türkiye, Genel Kurul'a Güvenlilk Konseyi'nin yasasında değişiklik yapmak teklifiyle gidecek.