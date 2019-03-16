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Erdoğan: Dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinge katıldı.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a mitingde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

"BU ÜLKEYİ BİR DAHA ASLA İŞGAL EDEMEYECEKSİNİZ"
Burada konuşan Erdoğan, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın, özgüvenin timsali olmayı sürdüreceğiz. Azgın azınlığın şımarıklıkları karşısında sessiz çoğunluğun dili olacak, hislerine tercüman olacak, haykıran gür sadası olacağız. Buradan, bize saldıran Haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Türk milletinin maziden atiye giden kutlu yolculuğunun önünü kesemeyeceksiniz. Ne siz ne de piyonlarınız. Bu ülkeyi bir daha asla işgal edemeyeceksiniz. Bağımsızlığımızın timsali ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bayrağımızın gönderde gururla dalgalanmasına engel olamayacaksınız. Siz istemeseniz de zalime zalim, katile katil, darbeciye darbeci, teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız. Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz" dedi.

"SEN KİMDEN YANASIN?"
Mitinge katılanlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinleten Erdoğan, " Terörün İslam ülkelerinden kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam. Bu ifadenin aynısını Avustralyalı senatör de söylüyor. Sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın? Bu milletten yana mısın? Ben buradan CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Dikkat edin. Bu adam bir projedir. Bu adam nerede, ne söyleyeceğinin farkında değil. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat bu ifadeyi nasıl kullanır?" diye konuştu.

"NETENYAHU OĞLUNUN KULAĞINI ÇEK"
Erdoğan, dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemediklerini belirterek, "49 kardeşimizi şehit eden o alçak 'Anadolu Yakasında kalabilirsiniz' diyor. 'Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz' diyor. Kimsin sen? O şimdi kendine göre hesap yapıyor. Tüfeklerin üzerine yazmışsın. Onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık başka bir dünya var. Biz bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur. Bunu da açıkça söylüyorum. Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul'a Konstantinapol ifadesini kullanan ey Netanyahu oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İslambol'dur. Minareleri yıkacakmış, sana Gaziosmanpaşa'dan sesleniyorum. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız müminler asker. Bir şey bizi sindiremez. Gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar yanardağlar saçılsa. Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu Malazgirt'ten Çanakkale'ye imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan işte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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