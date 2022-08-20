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Erdoğan "dünyanın en güveniliri" diyerek duyurmuştu! Tarihi belli oldu: Üretimi başlıyor

20.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta üretim aşamasına gelindi. Erdoğan'ın "dünyanın en güveniliri" olarak duyurduğu yerli ve milli pasaportun üretiminin başlangıç tarihi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla belli oldu.

Erdoğan "dünyanın en güveniliri" diyerek duyurmuştu! Tarihi belli oldu: Üretimi başlıyor

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelindiği belirtildi.

"TALEPTE OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ GÖRÜLMEKTEDİR"

Genel müdürlük ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibarıyla üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır. Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de pasaport talebinde olağanüstü artışlar görülmektedir. Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre; ABD, Fransa, Avusturalya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür."

"1 MİLYON 360 BİN PASAPORT DÜZENLENDİ"

Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin 10 yıla uzatıldığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yeşil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılanmış olup, acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla de yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan yeşil pasaportların geçerlilik süresinde uzatılmaya gidilerek kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce bugün itibarıyla 76 milyon 842 bin kimlik kartı, 8 milyon 811 bin pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kartı ve 30 bin fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içerisinde teslim edilmiştir."

Öte yandan, pasaport harç bedellerine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

(DHA)

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