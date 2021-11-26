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Erdoğan Düşük Faizden Vazgeçmiyor

26.11.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz indirimlerini savundu. İktidara gelir gelmez gelişmekte olan ülkelere karşı en önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programından geri dönmeyecekleri mesajını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Menemen ilçesinde toplu açılış treninde faiz indirimlerini savundu. İktidara gelir gelmez gelişmekte olan ülkelere karşı en önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktıklarını söyleyen Erdoğan, üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programından geri dönmeyecekleri mesajını verdi.

“Yemezler, bu faizler düşecek”

İzlenen ekonomi politikasının akşamdan sabaha düşünülerek değil 19 yıllık bir altyapı çalışması sonrasında hayata geçirildiğini söyleyen Erdoğan, bu ekonomi politikasına karşı çıkan iktisatçı ve siyasetçileri de mandacılıkla suçladı.

Erdoğan, “Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki bu en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Yıllarca ülkemizde dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar, var güçleriyle üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Faizleri yükseltin” dediğini söyleyen Erdoğan, “Yemezler, bu faizler düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

“İktisadi ve mantıki hiçbir temeli olmayan döviz kuru hareketleri”

Türkiye’nin para ve maliye politikalarını artık kendi ihtiyaçlarına, hedeflerine, vizyonuna uygun belirleyecek ve uygulayacak düzeye geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “mandacı iktisatçı ve siyasetçileri” küresel emtia fiyatlarındaki faturasını kendilerine çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı, “Yetmedi. İktisadi ve mantıki hiçbir temeli olmayan döviz kuru hareketleri üzerinden karanlık senaryolar üretmek için çırpınıyorlar. O da yetmiyor. Milletimizi paniğe ve karamsarlığa sürükleyerek, ülkenin felaketinden siyasi çıkar devşirme kurnazlığına yelteniyorlar” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonu yükseltip, faizleri arttırarak ekonomiyi sıcak paraya boğup sonra faizler ve kurlar düşünce yüzde 40, yüzde 50 karlarla çıkma oyununun önünü kesecek adımları attık. Bunlar kendi mandacı politikalarının batışına ağıt yakıyorlar” diyen Erdoğan bu kişiler için, “İzlenen politikaları tersine çevirmek için küresel tetikçilerden medyaya kadar ellerindeki tüm silahları devreye soktular” şeklinde konuştu.

“Ekonomiyi tamamen tedavi etme aşamasına geçtik”

Erdoğan, muhalefete “Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri insanları işsiz kalmasın diye enflasyona ve faize bakmadan ne gerekiyorsa yaparken onları alkışlayanlar, Türkiye benzer yöntemleri kullandığında felaket tellallığına soyunuyorlar” sözleriyle yüklendi.

Erdoğan, “Artık ülkemiz ekonomisinin kronik hastalıklarını azaltma değil tamamen tedavi etme aşamasına geçtik. Hiç endişe etmeyin, şirketlerimiz daha çok kazanacak, çalışanlarımız daha iyi ücret alacak, esnafımız daha iyi kazanacak, ülkemizdeki bireylerin bundan sonraki süreçte eli bolluk içinde olacak. Milletimizin 2023'te tercihini mandacı iktisatçı ve siyasetçilerden yana değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından yana kullanacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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