Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin 10 maddelik manifestosu

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın kulislere dayandırdığı haberine göre, AK Parti tarafından hazırlanan seçim manifestosunda '1994 ruhu ile yeni dönem belediyecilik' öne çıkacak. 2023 vizyonunun da izlerini taşıyacak olan manifestoda kentsel dönüşüm başlığı altında mahalle temelli kentsel dönüşüm yapılacak.

Manifestoda her şehir için bir şehir anayasası yapılacağı belirtilecek. Her şehre özgü kimlik kazandırılması sağlanacak. Şehirdeki binaların yapısını şehirlerin doğası, hava şartları, kimliği belirleyecek. Her şehrin kendine has şehircilik vizyonu olacak. Şehrin mimarisi korunacak. Ruhu olan mekanlar öne çıkacak.

SIFIR ATIK PROJESİ UYGULAMAYA KONULACAK



Yatay mimari de manifestoda yer alacak başlıklar arasında. Çevre dostu şehirlerin de dikkat çekileceği manifestoda sıfır atık projesi de uygulanacak. Mahalle kültürünü canlı kılan, komşuluk ilişkilerini yaşatan çevreye duyarlı güvenli ve akıllı şehirler ortaya konulması amaçlanacak.

KİŞİYE ÖZEL İZİN VERİLMEYECEK



Kişiye özel, parsel bazlı imar planlarına izin verilmeyeceği, imar planlarının bütüncül bazlı olacağına vurgu yapılacak. Mahalle ve ada bazlı imar planı yapılacak. İhalelere de şeffaflık getirilecek. Belediyeler ihaleleri internet sitelerinden canlı yayınlayacak. İmar planı bütüncül yapılması istenecek.