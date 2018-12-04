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Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin 10 maddelik manifestosu

SEÇİM HABERLERİ  | 04.12.2018 07:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna duyuracağı 10 maddelik seçim manifestosunun detayları ortaya çıktı. Manifestoda "1994 ruhu öne çıkarılacak manifestoda AK Parti’nin yeni dönem belediyecilik anlayışına vurgu yapılacak ve halka dokunacak somut uygulamalar esas olacak" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan duyuracak! İşte AK Parti'nin 10 maddelik manifestosu

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın kulislere dayandırdığı haberine göre, AK Parti tarafından hazırlanan seçim manifestosunda '1994 ruhu ile yeni dönem belediyecilik' öne çıkacak. 2023 vizyonunun da izlerini taşıyacak olan manifestoda kentsel dönüşüm başlığı altında mahalle temelli kentsel dönüşüm yapılacak.

Manifestoda her şehir için bir şehir anayasası yapılacağı belirtilecek. Her şehre özgü kimlik kazandırılması sağlanacak. Şehirdeki binaların yapısını şehirlerin doğası, hava şartları, kimliği belirleyecek. Her şehrin kendine has şehircilik vizyonu olacak. Şehrin mimarisi korunacak. Ruhu olan mekanlar öne çıkacak.

SIFIR ATIK PROJESİ UYGULAMAYA KONULACAK

Yatay mimari de manifestoda yer alacak başlıklar arasında. Çevre dostu şehirlerin de dikkat çekileceği manifestoda sıfır atık projesi de uygulanacak. Mahalle kültürünü canlı kılan, komşuluk ilişkilerini yaşatan çevreye duyarlı güvenli ve akıllı şehirler ortaya konulması amaçlanacak.

KİŞİYE ÖZEL İZİN VERİLMEYECEK

Kişiye özel, parsel bazlı imar planlarına izin verilmeyeceği, imar planlarının bütüncül bazlı olacağına vurgu yapılacak. Mahalle ve ada bazlı imar planı yapılacak. İhalelere de şeffaflık getirilecek. Belediyeler ihaleleri internet sitelerinden canlı yayınlayacak. İmar planı bütüncül yapılması istenecek.

BAŞKANIN KIYAFETİ VE KONUŞMASI MANİFESTODA

Tasarruf tedbirlerinin de yer alması beklenen manifestoda usulsüz ve keyfi harcamaların yapılmamasına dikkat çekilecek. Belediye başkanlarından yerli malına daha fazla ağırlık verilmesi istenecek. Belediye başkanlarının hemşehrilerine örnek olması üzerinde durulacak. Başkanların konuşmasından, kıyafetine, ulaşılabilir olması da diğer başlıklar arasında.

HAYVAN HAKLARI MANİFESTODA

Manifestoda hayvanlara yönelik de yeni düzenlemelerin mesajları yer alacak. Sokakta yaşayan hayvanların en iyi şartlarda bakılması ve korunmasına yönelik alt yapıya dikkat çekilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 10 maddelik manifesto, belediye başkanlarının taahhütü olacak ve bu maddelere uymaları istenecek.

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