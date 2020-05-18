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Erdoğan duyurdu! 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2020 21:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların 24 Mayıs tarihinde 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca, "Bayram haftası çarşamba ve cuma günleri gençler için esnetme uygulaması sürecek" dedi.

Erdoğan duyurdu! 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı.Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını dile getiren Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştiğini duyurdu.

24 MAYIS'TA SAAT 14.00-20.00 ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşların 24 Mayıs tarihinde 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini söyledi. Bayram haftası çarşamba ve cuma günleri gençler için esnetme uygulaması sürecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs cuma günü 20 yaş altı belirli saat dilimi ve günlerde dışarı çıkabilecek. 0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacaklar.

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