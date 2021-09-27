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Erdoğan duyurdu! Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi devreye alınıyor

27.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini bu adli yılda devreye alacağız" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, "Her ilimizde, sulh komisyonlarını devreye alıyoruz" dedi.

Erdoğan duyurdu! Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi devreye alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

(Ankara Adliyesi) İnşallah, 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

Bugün Türkiye’de, 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859’a yükseltmiş olacağız.

Vatandaşlarımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan hakkına kavuşmasını sağlayacağız. Her ilimizde, sulh komisyonlarını devreye alıyoruz.

Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini bu adli yılda devreye alacağız.

İcra konularını, aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Mağdur hizmetleri mekanizmasını teşhis ederek çocuğun üstün yararını hakim kılacağız ve hukuk güvenliğini artıracak yeni adımlar atacağız.

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Recep Tayyip Erdoğan
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