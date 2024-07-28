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Erdoğan duyurmuştu, İmamoğlu SGK prim borçları için harekete geçti! AK Partili isimden teşekkür geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.07.2024 08:12
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Geçtiğimiz günlerde CHP'li belediyelere 'prim borçları' üzerinden yüklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir tartışmanın fitilini yakmıştı. Art arda gelişmelerin yaşandığı olayda bir hamle de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. AK Partili isimden teşekkür gecikmedi.

Erdoğan duyurmuştu, İmamoğlu SGK prim borçları için harekete geçti! AK Partili isimden teşekkür geldi

Siyasi tartışmaların en sonuncusu belediyelerin SGK prim borcu üzerinden yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e seslenerek, 'talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesin' demişti. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını ödemek için başvuru yaptığı ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, "Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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TBMM Genel Kurulu'nda, SGK borçlarına ilişkin açıklama yapan Leyla Şahin Usta şu ifadelere yer verdi;

"Sigorta prim borçlarının ödenmesiyle ilgili atılan adımdan neden rahatsız olundu. Belediyeleri sıkıştırarak bütçelerinin kısıtlanmaya çalışıldığını iddia ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesi 500 milyarın üzerinde. SGK borcu 2024 için 3 milyar 250 milyon.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yani bu 500 milyarlık bütçeden 3 milyar liralık bir borcu ödemek bu belediyeyi sıkıştırmak anlamına gelmez. Bu SGK için önemli bir miktardır, bunun ödenmesi uzlaşmacı bir yaklaşımla sağlamak için yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de başvurusunu yapmış, bu ödemeyle ilgili girişimini başlatmıştır. Bu yapıcı tutumdan dolayı da teşekkür ediyoruz.

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Bu konunun saptırılmaması milletin çıkarları, hizmetin devam ettirilmesi amacıyla SGK yapılandırılmasının, borçların ödenmesinin millete hizmet amaçlı olduğunu vurgulamak istiyorum."

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Ekrem İmamoğlu sgk Recep Tayyip Erdoğan
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