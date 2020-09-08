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Erdoğan duyurmuştu! Toplu taşımada yeni dönem bugün başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacağını açıklamasının ardından Ankara'da, yolcu otobüslerinde bu karara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. Otobüse binemeyenlerin duraklarda oluşturduğu yoğunlukta ise sosyal mesafe unutuldu.

Erdoğan duyurmuştu! Toplu taşımada yeni dönem bugün başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasında, tüm illerdeki toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Ankara'daki toplu taşıma araçlarında ise sabah saatlerinde, bu karara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

EGO otobüslerinde koltuk sayısı kadar yolcu, özel halk otobüsleri ile metroda ise az sayıda ayakta yolcu görüldü.

Duraklar da kapasite sınırlaması nedeniyle otobüslere binemeyen yolcularla doldu. Peş peşe birkaç otobüse doluluk nedeniyle alınmayan yolcular, otobüslere binebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu sırada sosyal mesafe de unutuldu.

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'2 OTOBÜS KAÇIRDIM'

İşine gidebilmek için Kızılay'daki Bakanlıklar durağında otobüs bekleyen bir yolcu, "Ayakta yolcu hiç almıyorlar. Evimin oradaki durakta 15- 20 dakika kadar bekledim, 2 otobüs kaçırdım. Birçok kişi vardı durakta, sadece ben binebildim. Diğer arkadaşlar kaldı. Orası kuyruk olmuştu bayağı" dedi.

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(DHA)

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