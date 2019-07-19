Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin bilgi aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı telefonla arayarak Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Düzce Valisi Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Düzce'deki sel ve heyelanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

