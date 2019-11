Erdoğan: Edepsizlere parlamentonun gereken cevabı vermesi lazım

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik, 'Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin' sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bayan grup başkanvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı vermesi lazım. Ceza ise ceza vermesi lazım. 'Efendim işte özür diledi.' Bıraksınlar bu işi, bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, kongre hazırlıklarının takvime uygun şekilde sürdüğünü, Aralık ayında belde, Şubat ayında ise ilçe, yaz sonuna doğru il kongrelerinin başlayacağını söyledi. Erdoğan, 2018 ve 2019 seçimlerinin sonuçlarını sandık sandık, mahalle mahalle, ilçe ilçe tetkik ederek gereken derslerin alınması gerektiğini belirterek, "Bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa, hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Bu tür yerlerde önce teşhisi doğru koyacağız, sonra da en ideal çözümü hayata geçireceğiz" dedi.

'İÇ SİYASETTE BAMBAŞKA BİR FOTOĞRAFLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye kadar pek çok cephede aynı anda beka mücadelesi verdiğini kaydederek, dışarıdan gelen tehditleri bertaraf etme noktasında hiçbir sorunlarının bulunmadığını vurguladı. Son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de ve sığınmacı meselesinde elde edilen sonuçların, başarı hikayesi olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu sorunlar üzerinden Türkiye'ye diz çöktürmeyi planlayanlar, ülkemizin elde ettiği kazanımlar karşısında şaşkınlıklarını da gizleyemiyorlar. Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir. Yürüttüğümüz mücadelede en büyük güç ve moral kaynağımız milletimizin desteğidir. Yurtiçinde ve yurtdışında gittiğimiz her yerde karşılaştığımız samimi sevgi seli bunun en büyük ispatıdır. Ancak beka mücadelemizde durum böyleyken, iç siyasette bambaşka bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı içinde birlikte olduğumuz MHP ve diğer kardeşlerimiz, sağ olsunlar bugüne kadar attığımız her adımda bize destek verdiler. Buna karşılık CHP ve HDP ile onlarla hareket eden marjinal çevreler, yalanda ve iftirada adeta sınır tanımıyorlar. Özellikle CHP Genel Başkanı Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE DE SAYGISI YOK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki tank palet fabrikası, istihdam ve emeklilik konularındaki iddialarına dünkü grup toplantısında cevap verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı yalanların bir kısmını bizden hemen sonra geçtiği kameralar karşısında yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap duymadı. 'İspatla' diyoruz, onu yapamıyor. 'Yalan söyleme' diyoruz, bundan da kendini alamıyor. 'Madem hakkı söyleyemiyorsun, öyleyse hiç olmazsa sus' diyoruz, onu hiç beceremiyor. Ağzını her açtığında dünyanın en büyük devletlerini kurmuş ve medeniyetini inşa etmiş ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor. Bu zaten kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin sadece ecdada değil, milletimizin bugün yaşayan fertlerine ve bilhassa çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok."

'BAY KEMAL BİNDE BİRLE YÜZDE 1,1'İ AYIRT EDEMEZ'

Kılıçdaroğlu'nun, ‘Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmez’ sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun yabancılara, ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın’ dediğini kaydetti. "Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek, dış yatırım gelmesini önüne geçmeye çalışmanın adı, açıkça söylemek gerekirse ihanetin dik alasıdır" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Neyse ki bu zatı sadece biz değil, küresel sermaye de ciddiye almıyor. Ülkemizde yatırım yapan veya yapmak isteyen küresel sermaye Türkiye'nin gücünün ve imkanlarının gayet iyi farkında. Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı pay, bizim dönemimizde binde birden, yüzde 1,1'e çıkmıştır. Bay Kemal önce bunu bir defa öğrenmen lazım. Ama Bay Kemal binde birle yüzde 1,1'i ayırt edemez. Uluslararası firmaların çoğu, özellikle batı medyasının ve ülkemiz karşıtı lobilerin baskılarına rağmen yatırım için Türkiye'yi tercih ediyor."

'DÜNYADAKİ HİÇ KİMSE CİDDİYE ALMIYOR'

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her milli meselemizde karşımızdakilerin ağzıyla ve üslubuyla bize saldırdı. Dediğim gibi; Allah'a şükür bu zatı sadece biz değil, dünyadaki hiç kimse ciddiye almıyor da, zararı sadece kendi partisiyle sınırlı kalıyor" ifadelerini kullandı.

'EDEPSİZ BİR ŞEKİLDE DAVRANAN BİR CHP’NİN YETKİLİLERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik, ‘Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin’ sözlerine tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Geçmişte de malum Ecevit, o zaman yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya büyükelçimize, 'Susturun bu kadını' diye hakaret etmişti. Şimdi dün de herhalde oradan ilhamla Grup Başkanvekilimiz Özlem hanıma, 'Susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın; biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Tüm grubumuz, hele hele bir bayan milletvekilimize, bir bayan grup başkanvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise ceza vermesi lazım. 'Efendim işte özür diledi.' Bıraksınlar bu işi, bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil. Neyse parlamentonun içtüzüğündeki veya disiplindeki cezai müeyyideler, bunların verilmesi lazım. Bunların edepsizlikleri karşısında artık 'susmak' diye bir şey yok. Gereği neyse, aynen cevabını vereceğiz. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz, bunu bileceğiz. Onun için de grup başkanvekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Kusura bakmayın, bunun da gereğini ben tabii grupta olmadığım için ne oldu ne bitti sonradan dinliyorum. Tüm oradaki milletvekili arkadaşlarımın görevidir, bunu yapmaları lazım. Burası yolgeçen hanı değil, burası bir parlamentodur. Bu parlamentonun içinde de özellikle de grup başkanvekili bir hanım kardeşimizin hukukunu sonuna kadar korumak bizim görevimizdir."

'GELİN YATIRIM YAPIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerdeki ve kurdaki yükseliş sebebiyle kamu borçlanma oranında bir parça artış yaşandığını ancak Avrupa Birliği (AB) kriterlerine göre çok iyi bir durumda olduklarını ifade ederek, "Şöyle Maastricht kriterlerine baktığınızda biz AB üyesi ülkelerin hepsinden çok çok güçlüyüz, çok çok iyi konumdayız. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek, faizleri hızla düşürerek, ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 2020 inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Şimdi ben buradan girişimcilerimize sesleniyorum; gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum; hangi sektörde çalışıyorsan, gel yatırım yap. Bankalarımızın kapısı artık sizlere açık ve faizdeki oranlar açık net ortada. Gel yatırım yap. İki diyorum ki; kendi parana dön. Kendi paranı kullanmaktan çekinme. Artık dövizle borçlanma değil, yerli-milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütme durumundayız. Şu anda geçen yıl yaşanan sıkıntılar sebebiyle gerileyen konut, otomobil, beyaz eşya satışlarıyla yeni kurulan şirket sayısının yeniden yükselmeye başlaması ekonomideki toparlanmanın işaretlerinden biridir. Konutlarda, otomobilde, beyaz eşyada ciddi bir artış var. Bu artışlar başladı. Burada sadece yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, kendi alanlarınızda yatırım yapmaya devam edin" şeklinde konuştu.

'BİRER BİRER HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Demokrasiyi geliştirmek için atılması gereken adımlar olduğu gibi ekonomik alanda da yapısal reformların sürdürülmesi gerektiğini bildiklerini ifade eden Erdoğan, "Bunları da önümüzdeki süreçte birer, birer hayata geçireceğiz. Demokrasiyi, ekonomiyi, güvenliği, altyapıyı hep birlikte ne kadar ileri taşıyabilirsek, ülkemizin geleceğini o derece aydınlık hale getirebiliriz. Bunun için 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

Toplantı Erdoğan’ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

