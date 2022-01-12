Erdoğan: Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek

Erdoğan, CHP'yi dini istismar etmekle suçladı, HDP'li Demirtaş'ın da İmralı'ya hesap vereceğini söyledi.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefet partilerine yüklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin kontrolü kaybetmeye başladığını ve her gün yeni bir skandala imza attıklarını savunarak "Affınıza sığınıyorum. Ağız ishaline tutulmuş kifayetsizler misali ne söylediklerini, ne yaptıklarını, hezeyanlarının nereye varacağını artık kendileri de bilmiyor" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 4-6 yaş arası çocuklara dini eğitim verilmesini "Ortaçağ'' karanlığına benzetmesine ve diğer CHP'li Başkanvekili Engin Koç'un da Erdoğan'ın suçlamalarına karşılık "Sen FETÖ'cünün Allahısın" şeklindeki ifadesine atıfta bulanan Erdoğan, CHP'lileri dini istismak etmek ve dine "sövmekle" suçladı. "Bu CHP, kalkıyor, dinimize maalesef sövüyor. Hâlâ bunları CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz savunuyorlar" diyen Erdoğan, Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinin de farklı olmadığını savundu.

"PKK'nın uzantısı parlamentoda"

Grup toplantısında HDP'nin CHP'nin ortağı olduğunu söyleyerek HDP'li milletvekili Semra Güzel'in 2017'de öldürülen PKK'lı Volkan Bora ile çekilmiş fotoğrafını gösteren Erdoğan, "İşte ortaklarınızdan bir tanesi, soyadı neyse, malum terör örgütlerinden birisiyle tutuşuyor ve resimler yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri hep izledik, izlediniz. Ne yazık ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda" şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında HDP'nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı da hedef alarak sözlerini "CHP'nin başını çektiği ittifakın bir cenahını oluşturan PKK’nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu. Ama Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek" şeklinde sürdürdü.

"CHP'nin vaatlerini biz yerine getireceğiz"

Konuşmasında 2019 tarihli yerel seçimlerine de değinen Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Bu zat 2019 seçimlerinde belediye başkan adaylarını yanına alarak kimseyi işten çıkarmama, metro ağıyla donatma gibi vaatlerle milletin karşısına çıkmıştı. Arkadaşlarımıza talimat verdik, nerede bir CHP'li belediye varsa çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere vaatleri yerine getirilecek. Madem CHP'liler yoğun, teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine arkadaşlarımız bunu yerine getirecek" dedi.

"Enflasyon artışı diğer ülkelerin altında kaldı"

Konuşmasında ekonomik sorunlara da değinen Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefinin sürdüğünü vurgulayarak dünyadaki gelişmelere paralel Türkiye'de de "elbette" enflasyon sorunu bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Üstelik Türkiye, enflasyona ilave olarak döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Buna rağmen ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır" görüşünü dile getirdi.

Enflasyon karşısında hiçbir kesimi ezdirmediklerini kaydeden Erdoğan, önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmelerine ve şartlara bakarak gerekirse durumu yeniden değerlendireceklerini dile getirdi. Özel okullardaki fiyat artışlarına da dikkat çeken Erdoğan, özel okul ücretlerindeki artış tabanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladıklarını vurguladı.

DW/HS,EC

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