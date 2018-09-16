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Erdoğan: Eğitim-öğretimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz

16.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yayımladığı mesajda 'tarihi nitelikte değişimlere gidileceğini' söyledi. Erdoğan, "Reformları milletimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Erdoğan: Eğitim-öğretimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda "Eğitim-öğretim konusunda tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasıflarının başında kaliteli, insanı merkeze alan bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmaları gelir" ifadeleriyle başladığı mesajında "288 bin yeni derslik inşa ederek, 605 bin yeni öğretmen atayarak, sınıflarımızdaki öğrenci ortalamasını 30'un altına çekerek, ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak, eğitim-öğretimde ülkemize çağ atlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın mesajının bir kısmı şöyle:

"Yeni eğitim-öğretim yılında da, günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

"Bununla birlikte, eğitim-öğretimde kalitenin sadece teknolojik imkânlar, modern binalar ve mevcudu az sınıflarla sağlanamayacağının da farkındayız.

"Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda yeni bir döneme girdiği günlerden geçiyoruz.

"Bu dönemde, sabır, emek, samimiyet ve fedakârlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da, tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz.

"Hep birlikte daha çok çalışarak, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için gereken reformları milletimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı, mesajında 'tarihi nitelikteki değişimler'in ne olduğuna dair ayrıntı paylaşmadı.

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