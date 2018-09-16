Erdoğan: Eğitim-öğretimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda "Eğitim-öğretim konusunda tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasıflarının başında kaliteli, insanı merkeze alan bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmaları gelir" ifadeleriyle başladığı mesajında "288 bin yeni derslik inşa ederek, 605 bin yeni öğretmen atayarak, sınıflarımızdaki öğrenci ortalamasını 30'un altına çekerek, ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak, eğitim-öğretimde ülkemize çağ atlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın mesajının bir kısmı şöyle:

"Yeni eğitim-öğretim yılında da, günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

"Bununla birlikte, eğitim-öğretimde kalitenin sadece teknolojik imkânlar, modern binalar ve mevcudu az sınıflarla sağlanamayacağının da farkındayız.

"Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda yeni bir döneme girdiği günlerden geçiyoruz.