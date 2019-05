Erdoğan: Eğitim reformunun sabote edilmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ileri doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan, ‘ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibinin’ bulunduğunu aktararak, "Ecdadın dediği gibi, ‘Elinde çekiç olan, her şeyi çivi olarak görürmüş’ Bunlar da böyle, elde çekiç her şey çivi, maalesef bunlar da her yeniliğe, her reforma, ülkeye ve millete katkı yapacak her projeye saldırmayı bir maharet sanıyorlar. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak bu yıkım ekibine rağmen başardık. Bugün de aynısını yapacağız. Eğitim reformunun, sayısı az ama sesi çok çıkan bu çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine, hep birlikte izin vermeyeceğiz. Biz size inanıyoruz. Biz sizinle beraber bu reformu hayata geçireceğiz. Evlatlarımız için ne iyiyse, ne doğruysa, hangi program faydalıysa onu hayata geçirmenin gayretinde olacağız" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDETİ ASLA TASVİP ETMİYORUM'

Teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin Türkiye toplumuna yabancı, bazı hastalıkların da ‘Milli bünyeye’ sirayet ettiğini belirten Erdoğan, "Şiddetin özendirildiği diziler, şiddet içeren filmler ve sanal oyunlar, özellikle gençlerimizin zihin kodlarını tahrip ediyor. Trafikten okula, sokaktan hastaneye, sadece görevini yapan insanlara kadar her yerde, fiziki ve sözlü şiddetin yaygınlaştığını görüyoruz. Bu şiddet dalgasına zaman zaman eğitimcilerimizin de maruz kalması, son derece üzüntü vericidir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmediğimi burada altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu konuda en küçük bir müsamahamız yoktur, olamaz bizim kültürümüzde öretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. Biliyorsunuz, bizim elimizi öpmeye gayret edenler çoktur, hep öyle alıştırmışlar, siyasilerin huyudur. Ben de derim ki, ‘Bak 3 kişinin elini öpeceksin; Annenin, babanın ve hocanın’, ‘Ama sen de hocamızsın’, ‘Bizi karıştırma’, ‘Annenin, babanın hele hele annenin ayağının altını öp’ çünkü cennet annelerin ayakları altında. Ben annemin ayaklarının altını öperdim, Allah rahmet eylesin. Tavsiye ediyorum, sizler de annelerinizin ayağının altını öpün" dedi.