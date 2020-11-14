Erdoğan: Ekonomi ve hukukta yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi, hukuk ve demokraside yeni bir seferberlik başlatacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kars ve Karaman 7'inci Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, "Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasında vatandaşlara salgınla mücadele konusunda tedbirlere uyma çağrısını da tekrarlayarak, "Dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı. Milletimiz, temizlik-maske-mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz" ifadelerini kullandı.