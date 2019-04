Erdoğan: Ekonomik teröre teslim olmadık, olmayacağız

"Son 6 yılda neredeyse kesintisiz bir şekilde art arda maruz kaldığımız saldırılar, güvenliğimiz ile birlikte ekonomimizi de hedef aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin amacı ülkemizin sadece yönetimini ele geçirmek değildi, aynı zamanda ekonomimizde sabote edilmeye çalışıldı. Son olarak geçtiğimiz ağustos ayında kur ve onunla bağlantılı olarak faiz ve enflasyon üzerinden ekonomimizi çökertmeye yönelik bir saldırıya uğradık. Kısa sürede gereken tedbirleri alıp, normalleşme sürecine geçişi sağladık. Bu saldırı elbette sıkıntılara yol açtı ama aynı zamanda ekonomimizin de direncini artırdı. Ülkemize dayatılan kur, faiz, enflasyon şer üçgenine karşı nasıl davranmamız, nasıl karşılık vermemiz gerektiğini gördük. 2018 yılını her şeye rağmen başarılı bir şekilde geride bıraktık. Son çeyrekteki küçülmeye rağmen yılı yüzde 2,6 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Tüm verilerin yükselişe işaret ettiğini görüyoruz."

'BİRLİK İÇİNDE OLURSAK KARŞIMIZDA DURACAK GÜÇ YOK'

Vatandaşa, yatırımcıya ve iş dünyası temsilcilerine ricada bulunmak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Onları George, Hans buralara getirmedi; onları bu millet buralara getirdi. Şu anda bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Biz bu ülkede yatırımcımızın, girişimcimizin karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar da bilsinler ki onlar da bizi karşılarında bulurlar. Her türlü desteği veren biziz. Ülkemizde teşvik bölgelerini onların emrine veren biziz. 6 ayrı bölgede her türlü desteği bugüne kadar verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz; ama kalkıp da fırsatçılığa girişirlerse orada kusura bakmasınlar. Biz milletimizin yanında yer almaya mecburuz. Gelin, kararlarımızı başkalarının bizimle ilgili niyetlerine göre değil kendi hedeflerimize, kendi ihtiyaçlarımıza, kendi çıkarlarımıza göre verelim. 'Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş'. Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz ne yaptığımız nereye varmak istediğimizdir. Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki buz dağı gibi görünmeyen kısmı, görünen kısmından çok daha büyüktür. Biz birlik, beraberlik içinde olursak karşımızda duracak hiçbir güç yoktur. Hep birlikte hangi hedefe yönelirsek yönelelim başarmama ihtimalimiz yoktur. Terör belasını ortadan kaldırmaya, bölgemizde oynanan oyunları bozmaya mı ihtiyacımız var; 82 milyon beraber hareket edersek bunu da çözebiliriz. 2023 hedeflerini birileri hayal olarak göstermeye çalışıyor. Biz birlikte çalışırsak bunun ötesine geçmemiz mümkündür."