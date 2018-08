Erdoğan: ‘Ekonomimize Saldırının Bayrağımıza Saldırıdan Farkı Yoktur’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında "Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç, Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni dize getirmektir, esir almaktır" dedi.

Erdoğan mesajında “Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, içimizdeki ihanet çeteleriyle, bin bir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye’yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir” ifadelerini kullandı.

Türk Milleti’nin; her koşulda birlik içinde kalabilme gücü sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başardığını söyleyen Erdoğan, “son yıllarda karşılaşılan her saldırının, her darbe girişiminin ve tuzağın bu sayede bertaraf edildiğini” belirtti.

Erdoğan, bayram için iyi dileklerini dile getirdiği mesajında halkı, olası trafik kazalarına karşı uyardı, hız sınırını aşmamalarını, kemerlerini takmalarını ve uykusuz araç kullanmamalarını tavsiye etti.