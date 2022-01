Erdoğan Ekonomiyi Övdü, CHP Liderini Suçladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan meclisteki parti grubu konuşmasında Türkiye’nin ekonomik modelini övdü, CHP’yi ve lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Ana muhalefet partisindense “CHP korkusu bir paranoya hali içine düşürmüş” açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirdiği faiz karşıtlığına dayalı ekonomik model konusunda, “Türkiye modeliyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda her mecrada yollarına kararlılıkla devam edileceğini” söyledi.

Erdoğan, TBMM’de parti grubu konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert söylemlerde bulunarak CHP’nin yanı sıra tüm muhalefet partilerini suçladı. Erdoğan’ın “Bizim sorumluluğumuz ve vebalimiz Türkiye’yi Frankenstein ittifakı eline bırakmamak” ifadesi dikkat çekti.

Stokçuluğa ceza yaptırımını arttırdıklarını belirten Erdoğan, “Türkiye modeli” dediği yeni ekonomik program kapsamında yeni ekonomik önlemler paketi hazırladıklarını açıkladı. Erdoğan, “Türkiye modeli ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda her mecrada yollarına kararlılıkla devam ettiklerini” söyleyerek, Cumhuriyet tarihinde Adnan Menderes’ten başlayarak sağcı liderleri anımsatarak “iç ve dış güçler kaynaklı Türkiye’ye yönelik engellemelerin olduğu” yönündeki görüşlerini yineledi.

“Döviz şişkinliği de enflasyon da ortadan kalkacak”

Küresel ekonomide Corona virüsü salgınıyla birlikte olumsuz gelişmeler yaşandığını anlatan Erdoğan, gelişmiş ülkelerde bir anda beş, yedi kat enflasyon oluştuğunu öne sürdü.

“Hatta bu ülkelerde üretici fiyatları enflasyonu yüzde 20'li, yüzde 30'li rakamlar gibi tarihlerinde görülmemiş oranlara ulaşmıştır. Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu var. Üstelik Türkiye, enflasyona ilave olarak döviz kuru dalgalanması gibi can yakıcı bir sorunla da boğuşmuştur. Buna rağmen ülkemizdeki enflasyon artışı nispeten diğer ülkelerin altında kalmıştır. Döviz kurunda olduğu gibi enflasyonda da ülkemiz ve ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir şişkinliğin bulunduğu açıkça ortadadır. İnşallah en kısa sürede bu şişkinliği ortadan kaldırarak milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz” dedi.

Türkiye’nin ihracatını 500 milyar dolara çıkarma hedefinin neredeyse yarısına ulaşıldığını söyleyen Erdoğan, mevcut ekonomik modelden vazgeçilmeyeceğini mesajını da tekrarlayarak seçim yılını 2023 olarak işaret etmeyi sürdürdü.

Erdoğan, “Buna rağmen hâlâ Türk ekonomisinin odağını yatırım, istihdam, üretimden faiz, kur enflasyon sarmalına döndürmeye çalışanlara diyoruz ki; kafanızı kaldırın ve dünyaya bir bakın. Politika faizleriyle enflasyon arasındaki farkın 10 katını geçtiği ülkelerin hiçbirinde kimse bu durumu sorgulamıyor. Muhalefet partileri felaket tellallığı yapıyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın bu fedakârlıklarımızın meyvelerini hep beraber almaya başlayacağız. İşte o zaman Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023, Türkiye için gerçekten tarihi bir dönüm noktası, unutulmaz bir bayram yılı hâline dönüşecektir” ifadesini kullandı.

CHP ve Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözler

Türkiye açısından “en büyük sorun muhalefettir” tespitinde haklı olduğunu savunan Erdoğan, “Türkiye enflasyonun da boynunu kırar, döviz kurunu da zapturapt altına alır, büyümesini de arttırır, gerekirse dünyaya da meydan okur. Ama bu muhalefet sorununu nasıl çözer işte onu bilmiyoruz” yorumunu yaptı. Erdoğan, CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert söylemlerde bulundu. “CHP’nin başındaki zat, yıllardır ısrarla takip ettiği, artık zırvalık derecesinin ötesine geçip hezeyan şeklini alan yalan, iftira ve çarpıtma siyasetiyle milletimizin eğlencesi hâline dönüştü. Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. Ana muhalefet makamı milleti eğlendirme değil, milletin dertlerine alternatif çözümler sunma yeridir” eleştirisi yaptı.

Millet İttifakı’nın gelecek seçimlerde ortak Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarması yönündeki olası uzlaşmasından rahatsızlığı gözlemlenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na yönelik “Güya bu zatın öncülüğünde 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak kuruluyor ama daha bizim karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça, baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında zaptiyelik, adliyelik olurlarsa şaşırmayın’’ dedi.

Erdoğan, “Velhasıl karşımızda neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bir CHP var. Her ne kadar kendileri görmek, kabul etmek istemese de CHP'nin ülkeyi geren, milletimizi kutuplaştıran, Türk siyasetini zehirleyen, bu bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu ve yoldaşlarına millet prim vermiyor” diyen Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun ve bazı CHP’lilere ilişkin bir video izletti.

“Vebalimiz Türkiye’yi Frankenstein ittifakı eline bırakmamak” Erdoğan İyi Parti’yi de hedef alarak, “Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasından, terör örgütleriyle iltisaka kadar pek çok sorunla delik deşik olmuş bir ittifakta yer almayı içine sindiren bu parti, biraz daha böyle devam ederse ciddi bir kimlik bunalımına sürüklenecektir” ifadelerini kullandı.

“Eski Türkiye” ifadesiyle AKP iktidarı öncesi için “istikrarsızlık, güvensizlik, kaos, kargaşa günleri” tanımlamasını yineleyen Erdoğan, “eski Türkiye’ye dönülmesini halinde bunun milletin başına gelebilecek en büyük felaket olduğu” iddiasında bulundu.

Erdoğan, “Terör örgütleri işte böyle bir ortamın ülkeye hâkim olmasını bekliyorlar. Türkiye'yi çevresindeki pek çok örnek gibi bölmek, parçalamak, yıkmak için fırsat bekleyenler işte böyle bir iklimin doğmasını arzu ediyorlar. Allah'ın izniyle hiç birine fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizde geçtiğimiz 20 yılda kazandırdıklarımızla, 2023 hedeflerimizle ve 2053 vizyonumuzla her sokağa, her binaya, her eve gireceğiz ve herkesi ikna edeceğiz. Bizim için başka yol da başka ihtimal de başka çare de yok” değerlendirmesi yaptı.

CHP’li Altay: CHP korkusu bir paranoyaya hali içine düşürmüş"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Erdoğan’ın CHP’yi hedef alan bugünkü parti grubu konuşmasına ilişkin “CHP korkusu bir paranoyaya çevirmiş. Bundan da memnunuz” dedi.

Altay, bugün TBMM’deki basın toplantısında, “Beyefendi bugün konuştu. Kendisine teşekkür ediyoruz. CHP’de siyaset yapan herkesin kısa metrajlı filmini izledik. Bir ülkenin cumhurbaşkanı ‘edepsiz, çirkef’ ifadelerini kullanamaz, kullanmamalı. Bu kötü örnek olur. Çocuklara kötü örnek olur. Erdoğan konuşurken ‘18 ’ diye bir ifadeyi bütün televizyonların kullanması lazım.’’ diyerek Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Tayyip Bey, Türkiye ekonomisini getirdiği bu hali örtmek için bütün eski defterleri karış karış karıştırıyor. Bu kafa Türkiye ekonomisini duvara toslatır. Kaba ve yaralayıcı laflar ediyor. Dili nefret, üslubu kin kusuyor. Ne yapacağız? Güleceğiz.’’ şeklinde konuştu.

Altay, “Türkiye’nin cumhurbaşkanısın, 32 dakika CHP’ye ayırıyorsun. CHP korkusu bir paranoyaya çevirmiş. Bundan da memnunuz. Böyle cumhurbaşkanlığı olmaz. Muhalefete küfrederek olmaz. AK Parti şapkasıyla konuşuyorsun, sonra cumhurbaşkanlığı şapkasıyla efeleniyorsun. Milletin vicdanı bunu kaldırmaz. Senin istediğin gerilim ortamının oluşması, CHP olarak bizim rızamızla olamaz” ifadesini kullandı.