Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanıyla görüştü (1)

G\u00fclseli KENARLI\/\u0130STANBUL (DHA) CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ekvator Ginesi Cumhurba\u015fkan\u0131 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu kabul etti. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.\n(FOTO\u011eRAF) Burun esteti\u011finde b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k! Bak\u0131n nas\u0131l yap\u0131l\u0131yormu\u015fKayadan oyma ma\u011faralar, hayvan bar\u0131na\u011f\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcld\u00fcKad\u0131n muhtarlar, 200 fidan\u0131 toprakla bulu\u015fturdu
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