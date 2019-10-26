Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanıyla görüştü (1)

G\u00fclseli KENARLI\/\u0130STANBUL (DHA) CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ekvator Ginesi Cumhurba\u015fkan\u0131 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yu kabul etti. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.PARTNERSabaha kadar e\u011flendiler!6 bilen \u00e7\u0131kmad\u0131, 13 milyon TL devretti!Sevgilisini taciz eden kom\u015fusunu \u00f6ld\u00fcr\u00fcp, day\u0131s\u0131n\u0131n bah\u00e7esine g\u00f6md\u00fc
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