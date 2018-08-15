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Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani ve iki ülke maliye bakanlarının Beştepe'de yemek yediği salonda, Türk Hat Sanatı'nın sanat tarihimiz açısından çok önemli üç eseri vardı...

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ve iki ülkenin Maliye Bakanları, Berat Albayrak ile Ali Şerif el İmadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışma yemeği yedikleri masanın gerisindeki duvarda Türk Hat Sanatı’nın üç büyük üstadının sanat ve tarihimiz bakımından çok önemli üç eseri vardı.

Solda 19. yüzyılın meşhur hattatı Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’nin tâlik yazı ile yazdığı “Bârekallah u Teâlâ”, ortada 20. yüzyılın önemli sanatkârlarından Beşiktaşlı Nuri Efendi’nin “Lâ Galibe İllâllah”, sağda da 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında yaşayan ve Türk hattının en büyük isimlerinden kabul edilen Mahmud Celâleddin’in “Aleyke Avnullah” yazılı hat levhaları asılıydı.

SANAT

DEPODA KALMIŞLARDI

Cumhurbaşkanlığı’nda Atatürk döneminden itibaren Osmanlı devrine ait çok sayıda obje ve bu arada zengin bir hat koleksiyonu toplanmış, uzun seneler depolarda tutulan bu eserler birkaç yıl önce elden geçirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’ye taşınmasının ardından eserlerin Külliye’de teşhirlerine başlanmıştı.

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erdoğan El Sani Katar Emiri El Sani Erdoğan-El Sani görüşmesi Türk Hat Sanatı

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