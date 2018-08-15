Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ve iki ülkenin Maliye Bakanları, Berat Albayrak ile Ali Şerif el İmadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışma yemeği yedikleri masanın gerisindeki duvarda Türk Hat Sanatı’nın üç büyük üstadının sanat ve tarihimiz bakımından çok önemli üç eseri vardı.
Solda 19. yüzyılın meşhur hattatı Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’nin tâlik yazı ile yazdığı “Bârekallah u Teâlâ”, ortada 20. yüzyılın önemli sanatkârlarından Beşiktaşlı Nuri Efendi’nin “Lâ Galibe İllâllah”, sağda da 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başlarında yaşayan ve Türk hattının en büyük isimlerinden kabul edilen Mahmud Celâleddin’in “Aleyke Avnullah” yazılı hat levhaları asılıydı.
Cumhurbaşkanlığı’nda Atatürk döneminden itibaren Osmanlı devrine ait çok sayıda obje ve bu arada zengin bir hat koleksiyonu toplanmış, uzun seneler depolarda tutulan bu eserler birkaç yıl önce elden geçirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’ye taşınmasının ardından eserlerin Külliye’de teşhirlerine başlanmıştı.
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