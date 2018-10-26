Erdoğan: Elimizde Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili ‘Belge ve Bilgi Var’

"Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığı açıklamaları çok komikti. Emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin çalışmasıyla büyük ölçüde aydınlandık. Öldürüldüğü ayan beyan ortada. Ceset göstermeniz lazım. ‘Buradan çıktı’ diyorsunuz. Çıktıysa biz de diyoruz ki, ‘ispat et’. 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Tabii burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Bunun başka izahı yok. Çünkü fail bunların içinde. Bunların içinde değilse yerli işbirlikçi kim onu açıklayacaksınız” dedi.

Suudi Arabistan Başsavcısı’nın Pazar günü Türkiye’ye gelerek soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin elinde resmi olarak açıkladığı bilgiden daha fazlasının olduğunu da dile getirdiği halde bunların ne olduğu konusunda hiçbir ipucu vermedi.

Erdoğan: “Cinayet talimatını kim verdi?”

Cumhurbaşkanı’nın hedefinde faiilerden çok bu cinayetinin “talimatını veren” vardı:

“Aslında fail belli. Bu talimatı veren kim? 15 kişinin Türkiye'ye gelme talimatını veren kim? Cuma günü buraya gelip yerleşenler, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan kişiler kimin talimatıyla geldi? Yetkililerin bunu açıklaması lazım. Elimizde başka bilgi, belge yok değil, var. Gün ola harman ola. Aceleci olmanın anlamı yok. İlk etapta Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Yerli işbirlikçi kim? Bunu sıradan biri açıklamıyor. Dışişleri Bakanı açıklıyor. Onu bildiğine göre onu da bileceksin. Sonra ‘böyle bir açıklama yapmadım’ demiyor. E her yere düştü bu. Ama ben kendilerine söyledim. Dedim ki bir defa ‘Siz konuşturmasını bilirsiniz. Konuşturamıyorsanız bunları bize teslim edin, biz yargılayalım’ ”.