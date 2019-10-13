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Erdoğan: En büyük destek Suriye Kürtlerinden

13.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu harekata en büyük desteği bölgedeki Kürtlerin verdiğini söyledi.

Erdoğan: En büyük destek Suriye Kürtlerinden

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi ekonomik yaptırımlar konusunda tehdit edenler Türkiye'yi yolundan döndüremez" dedi. "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak" diye konuştu.

Rasüleyn kent merkezi ile dört köyün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kontrol altına alındığını bildiren Erdoğan, şu ana dek Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep'e sınırın Suriye tarafından 652 havan ve roket saldırısı olduğunu, bu saldırılarda 18 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 147 vatandaşın da yaralandığını dile getirdi. Erdoğan, karşı tarafta etkisiz hale getirilen milis sayısını ise 490 olarak açıkladı. Bunlardan 440'ının öldürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, 26 milisin yaralı ele geçirildiğini, 254 milisin de teslim olduğunu bildirdi.

"En büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz"

Türk ordusu ile ona destek veren Suriye Milli Ordusu'nun şu ana dek 109 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu" dedi.

Söz konusu harekatın bölgedeki Kürtleri değil, "teröristleri" hedef aldığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile kanamaması için gayret gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara'da bir toplantı yapacağını bildiren Cumhurbaşkanı, "Onların Patriot'u varsa bizim de 'Siper'imiz olacak. Kendi göbeğimizi kesiyoruz. Kesmeye devam edeceğiz. 30 kilometre derinlik. En batıdan en doğuya bunlar orayı terk edene kadar devam edecek" diye konuştu. Erdoğan ayrıca konunun Türkiye için bir beka meselesi olduğunu da bir kez daha vurguladı.

DHA / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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