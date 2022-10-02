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Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar var

02.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa manipülasyon iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘SPK kanununa muhalefet' suçlamalarından İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' demişti! Borsada manipülasyon iddiası: Gözaltılar var

Borsa'da manipülasyon iddiaları devam ederken başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyon 8 kişi gözaltına alındı.

TRT Haber'den Hamza Çiftçi'nin paylaştığı detaylara göre şüpheliler hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘SPK kanununa muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi.

ERDOĞAN: EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Borsadaki hareketlilik en ince ayrıntısında kadar incelenecek" açıklamasını yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU: EN BÜYÜK BORSA MANİPÜLASYONLARINA ŞAHİT OLUYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcıyı göz göre göre soyuyorlar. Piyasada küçük yatırımcılardan toplamda 5-5,5 milyar dolar çaldılar. SPK yetkilisi Bloomberg'e "sistemik risk" yok diyor. Yalan söylüyorlar, sistematik risk var" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan borsa
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