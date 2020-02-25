Erdoğan: En kötü ihtimal 5 Mart'ta Putin'le görüşürüz

BM ise "İdlib kan gölüne dönebilir" uyarısı yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile İdlib ve Libya konusunda temasların sürdüğünü belirterek Rusya'dan bir heyetin İdlib görüşmeleri için Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya'nın başta hava kuvvetleri olmak üzere Suriye ordusuna en üst düzeyde destek verdiğini belirterek "911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz" dedi.

Türkiye'de 3,5-4 milyon Suriyeli bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu konuda başta Batı dünyası olmak üzere hiçbir ülkenin duyarlılık göstermediği eleştirisini de yineledi.

Dörtlü zirve belirsizliğini koruyor

Erdoğan haftasonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili olaraksa, "Sayın Macron ile Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart'ta bizim Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız" diye konuştu.