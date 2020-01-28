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Erdoğan: En önemli 10 alt yapı projesinden 6’sı Türkiye’de

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal İş Forumu’nda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Senegal, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal İş Forumu’nda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye'nin, altyapı hizmetleri konusunda dünyada önemli bir konuma yükseldiğini belirten Erdoğan, "Altyapı alanında, 2003 yılında dünyada 39’uncu sıradayken bugün, 9’uncu sıraya yükseldik. Şu an dünyadaki 10 önemli dev altyapı projesinden 6’sı Türkiye’de bulunuyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal’de, Cumhurbaşkanı Macky Sall ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Senegal İş Forumu’na katıldı ve burada konuşma yaptı. Erdoğan, "Altyapı alanında, 2003 yılında dünyada 39’uncu sıradayken bugün 9’uncu sıraya yükseldik. Şu an dünyadaki 10 önemli dev altyapı projesinden 6’sı Türkiye’de bulunuyor. İstanbul Havalimanı’mızın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabını geçen sene hizmete açtık. İstanbul Boğazı’na eş olacak son derece stratejik bir proje olan Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
'SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLİK ORANIMIZI ARTIRIYORUZ'
Savunma sanayiinde yerlilik oranının artışına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi alanında ise yerlilik oranımızı, göreve geldiğimizde yüzde 20’yken, yüzde 70’ler seviyesine taşıdık. Silahlı İnsansız Hava Araçlarında (SİHA), dünyanın 4 ülkesinden biriyiz. Kısa süre önce ülkemizin küresel düzeyde markası haline gelecek Türkiye’nin otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdik. Geleceğin teknolojisi ile üreteceğimiz bu otomobilimizi sadece vatandaşlarımızın değil, inşallah tüm insanlığın kullanımına sunacağız. Tüm bu yatırımları devletimizin öncülüğünde, özel sektörümüzün katkı ve destekleriyle yaptık" diye konuştu.
'TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ'
Senegal ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verildiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu noktada daha önce sayın cumhurbaşkanı ile ikili ticaret hacmimizi yükseltmeye yönelik bazı hedefler tayin ettik. İlk olarak, 250 milyon dolar hedefini belirledik ve bunu gerçekleştirdik. 2018 Mart ayındaki ziyaretim sırasında, 400 milyon doları hedefledik. Hamdolsun aynı yıl, bu hedefe de ulaşmayı başardık. Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacmini 2007 yılındaki 66 milyon dolar seviyesinden 2018 yılında 401 milyon dolar seviyesine taşıdık. Ancak bu rakamın 2019 yılında 300 milyon dolara gerilediğini görüyoruz. Hedefimiz ticaret hacmimizi orta vadede, bugün yaptığımız görüşmelerden sonra 1 milyar dolara çıkarmaktır. Bunu yapar mıyız? Türkiye-Senegal bunu yapar" dedi.

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