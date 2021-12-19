Erdoğan: Enflasyonu nasıl düşürdüysek gene indireceğiz

Erdoğan "faizin sebep enflasyonun netice olduğunu" yineledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Afrikalı gençlerle bir araya geldi.

"Ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz" diyen Erdoğan asgari ücrette yüzde 50 gibi bir artış yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Ayrıca gelir vergisi, damga bunlar da asgari ücretten alınmış soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor ve açıkladığımız 4 bin 250 lira ile halkımız inanıyorum ki iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu böylece görmüş oldu, görmüş olacak" diye devam etti.

Faizin yüz baz puan tekrar düşürüldüğünü hatırlatan Erdoğan "Tabi muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ama ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, ta 4 puana kadar indirdik, gene indireceğiz" dedi.

"Milletimi, vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim" diyen Erdoğan "İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağıya inmeye başlayacak çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir" diye konuştu.

DW / EC, BÖ

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