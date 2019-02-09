ERDOĞAN ENKAZ ALANINDA İNCELEMEDE BULUNDU 1

Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan beraberindekilerle enkaz başına giderek çalışmalarla incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Gerekli açıklamaları bakan arkadaşlarım yaptılar. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Biz hastaneye de bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra da cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok ders var. Şu anda da gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra da bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra da atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacağız" dedi.
Erdoğan enkazın daha kalkmadığını belirtti.
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