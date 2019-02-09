HABER

Erdoğan enkaz alanında incelemede bulundu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:31 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA  -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi.

Erdoğan enkaz alanında incelemede bulundu 

Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan beraberindekilerle enkaz başına giderek çalışmalarla incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Gerekli açıklamaları bakan arkadaşlarım yaptılar. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Biz hastaneye de bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra da cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok ders var. Şu anda da gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra da bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra da atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacağız" dedi.
Erdoğan enkazın daha kalkmadığını belirtti.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan enkaz alanında incelemede bulundu Erdoğan enkaz alanında incelemede bulundu Erdoğan enkaz alanında incelemede bulundu Erdoğan enkaz alanında incelemede bulundu

PARTNEREski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değiştiEski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değişti
Ayı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılarAyı saldırısından son anda kurtuldular, inde yavru sürpriziyle karşılaştılar
Çalıştığı şirketin 240 bin dolarlık matkap uçlarını satmaktan tutuklandıÇalıştığı şirketin 240 bin dolarlık matkap uçlarını satmaktan tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.