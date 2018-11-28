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Erdoğan, Enver İbrahim'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Erdoğan, Enver İbrahim'i kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yaklaşık 2 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim'

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