Erdoğan, Enver İbrahim'i kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan Malezya'n\u0131n iktidar koalisyonundaki Halk\u0131n Adaleti Partisinin Genel Ba\u015fkan\u0131 Enver \u0130brahim'i kabul etti.\nY\u0131ld\u0131z Saray\u0131 Mabeyn K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki kabul, bas\u0131na kapal\u0131 yakla\u015f\u0131k 2 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNER\u00dcnl\u00fc model ve sevgilisi plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlad\u0131larEvler suya g\u00f6m\u00fcld\u00fc! Ac\u0131 haber geldiBatman'da \u015fehit polis memuru \u00d6ztekin t\u00f6renle u\u011furland\u0131 (3)
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