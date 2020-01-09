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Erdoğan: "Erişilebilirlik standartları belirlenmelidir. Bu amaçla 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesinde fayda görüyorum."
Erdoğan: "Erişilebilirlik standartları belirlenmelidir. Bu amaçla 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesinde fayda görüyorum."
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09.01.2020 15:01 |
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Erdoğan: "Erişilebilirlik standartları belirlenmelidir. Bu amaçla 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesinde fayda görüyorum."
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