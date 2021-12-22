Erdoğan: “Erken Seçim Yok”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet cephesinin dile getirdiği seçim talebine karşılık “Erken seçim yok. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum” tepkisini gösterdi.

Erdoğan, bugün TBMM’de parti grup toplantısındaki konuşmasında uyguladıkları yeni ekonomik programla (YEP) Türkiye’nin küresel ekonomik gelişmelerde büyüme hedefine ulaşacağı görüşünü yineledi. Türk ekonomisindeki gelişmelere ilişkin yurt dışı kaynaklı oyun oynandığı, müdahalelerde bulunulduğu iddialarını da tekrarladığı gözlemlenen Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerce kendisine soru yöneltilmesi talebini ise reddetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “erken seçim” talep ettiğini anımsatan Erdoğan, “Şu hale bak ya. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı’ndan Devlet Bey (MHP Lideri Bahçeli) bu işin Haziran 2023’te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023’te olacağını söylüyorum. Defalarca söylememize rağmen hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin ve bu ülkede yine nasıl gelişmiş ülkelerde sistem böyle çalışıyorsa bizde de böyle çalışacak ve inşallah Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız” açıklamasını yaptı.

Gelecek seçim süreci açısından ise MHP’yle birlikte Cumhur İttifakı işbirliğiyle AKP iktidarını sürdürecekleri yönünde mesajlarını paylaşan Erdoğan, muhalefet cephesine yönelik “Türkiye’nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye’yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. 2053 vizyonunu hayata geçirmesine engel olamayacaksınız. Ya millet iradesini kabullenecek, milletle beraber olacak, millette beraber kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak ama siz kaybedeceksiniz” iddiasında bulundu.

Erdoğan, Türkiye’de seçimlerle iktidar değişikliği konuşulmasına “pervasızca” ifadesiyle tepki göstererek, ekonomi üzerinde oyun oynandığı görüşlerini tekrarladı. Türkiye’nin “gelişmekte olan ülkeler” sınıfını aşacağını ve bu sefer sınıf atlamada treni kaçırmayacağını söyleyen Erdoğan, “Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Önceleri gizli saklı yürütülen küresel ticaret kurallarına aykırı ambargolar artık açıkça yapılır, hoyratça sergilenir hale geldi. Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile ülkemize yönelik saldırıların dozunu artırmanın aracı haline dönüştürülmek istendi. Dışarıdan birileri bu oyunu kurarken içeriden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına ve taşeronluğuna soyundu. Elbette canımız yandı, bedeller ödedik ama bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık” diye konuştu.

Eski MB Başkanı Yılmaz’ı da hedef aldı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın, yeni ekonomik adımlarla halkın döviz almaya teşvik edildiği yönündeki açıklaması ise Erdoğan’ı rahatsız etti. YEP’in uygulamasıyla ilgili en son açıkladığı “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü yani dövize endeksli TL cinsinden vadeli hesap uygulamasına işaret eden Erdoğan, “Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun öngörülebilir, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program hamdolsun amacına ulaşmıştır. Milletimiz bu programdaki tedbirleri ve kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış, benimsemiş, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bu pakette yer alan hususların uygulama detaylarını kamuoyuyla ve taraftarla paylaşmaya başlamışlardır. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş veya işlem yapmıyoruz. Tam tersine art niyetli spekülatörlerin, ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kuralları ile işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

