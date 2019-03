ERDOĞAN ESENYURT'TA KONUŞTU

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'a çok şey katacağını belirterek, "Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 2971 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok. İstanbul ihmale gelmez dedik. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Binali Yıldırım kardeşimizi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdik. Binali Yıldırım'ı sadece Esenyurt, İstanbul tanımıyor. Bu kardeşimizi son 17 yılda ülkemize kazandırdığı eserlerle bütün Türkiye tanıyor. Ulaştırma Bakanlığı sırasında bizzat emek verdiği devasa yatırımlarla, tüneller, köprüler, havalimanlarıyla yollar, otobanlar, hızlı tren hatlarıyla 82 milyonun her bir ferdi Binali beyi çok yakından biliyor. Türkiye sathında elde ettiği birikim ve tecrübeyi Binali Bey inşallah 31 Marttan itibaren İstanbul'a taşıyacak. Kendisi önümüzdeki dönemde İstanbul'u daha da güzelleştirecek. Cumhurbaşkanlığında şahsım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında Binali Bey, aynı şekilde Esenyurt'ta da 26'ncı dönem milletvekillerimizden kardeşimizi aday olarak Esenyurt'a görevlendirdik. Azmi Ekinci kardeşimin de bu görevi en güzel şekilde yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

"ESERİMİZİN OLMADIĞI İLÇE YOK"

Erdoğan, "Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz. Aynı zamanda yatırımlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın Hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her bir ilçesinde eserimiz var. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahallemizde, her bir köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Özellikle Türkiye'nin kalbi, umudu İstanbul'umuza çok büyük yatırımlar yaptık" diye konuştu.

"YOLSUZLUKLA, YOKSULLUKLA BOĞUŞAN İSTANBUL'U CHP'DEN BİZ KURTARDIK"

"CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz buluşturduk" diyen Erdoğan, "CHP demek çöp, çukur, çamur şimdi yeni bir ilave daha çarpık yapılaşma demektir. Şimdi yeni dönem bu dördün zaten üçü yoktu. Ama çarpık yapılaşmayı da az önce Çevre ve Şehircilik bakanım da konuştu. Atacağımız adımlarla onu da düzene sokacağız. Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla boğuşan bu İstanbul'u CHP'den biz kurtardık" ifadelerini kullandı.