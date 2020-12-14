Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı: 1 milyondan fazla kişiye ayda bin lira destek ödemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs krizinden etkilenen esnafa yönelik destek paketini açıkladı.

Koronavirüsün sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenen toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapılacak.

İşyeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Böylece esnafa üç ay boyunca toplamda 5 milyar lira hibe desteği sağlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması ise 31 Aralık Perşembe 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak.

Erdoğan, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:

"Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlanması sağlanacaktır. Aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisi, çocuklarına eğitimden fatura ödemelerine kadar pek çok imkana kavuşacaktır."

Erdoğan, salgın dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenen esnafa ve çalışanlara verilecek mali destek paketinin detaylarını şu şekilde açıkladı: