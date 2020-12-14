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Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı: 1 milyondan fazla kişiye ayda bin lira destek ödemesi

14.12.2020 20:50 | Son Güncelleme:
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Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı: 1 milyondan fazla kişiye ayda bin lira destek ödemesi

Erdoğan, kabine toplantısının ardından esnafa yönelik destek paketini açıkladı. 1 milyon 239 bin kişiye 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapılacak. İşyeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs krizinden etkilenen esnafa yönelik destek paketini açıkladı.

Koronavirüsün sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenen toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapılacak.

İşyeri kira olan esnafa 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Böylece esnafa üç ay boyunca toplamda 5 milyar lira hibe desteği sağlanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması ise 31 Aralık Perşembe 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacak.

Erdoğan, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı:

"Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlanması sağlanacaktır. Aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisi, çocuklarına eğitimden fatura ödemelerine kadar pek çok imkana kavuşacaktır."

Erdoğan, salgın dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenen esnafa ve çalışanlara verilecek mali destek paketinin detaylarını şu şekilde açıkladı:

  • Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz.
  • Yüzde 18'den 8'e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik.
  • Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.
  • Hibe şeklinde vereceğimiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın-erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.
  • Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız.
  • Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz.
  • Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz.

Erdoğan, salgın başladığından beri toplamda 45 milyar TL değerinde nakit yardım yapıldığını söyledi.

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