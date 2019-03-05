Erdoğan Eyüpsultan'da konuştu (AKTÜEL)

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "CHP 'nin adayı diyor ki 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. Ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada küçük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen çöplükleri temizle. İstanbul'un AK Partili belediyelerinin tamamında hemen hemen kültür merkezi vardır, kreş vardır. Böyle aynen patronun Bay Kemal gibi yalan söyleme" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki ikinci durağı Eyüpsultan oldu. Mitinge Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Erdoğan, "Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık. Sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü. Bu defa Sancaktepe'den sonra ikinci ilçe ziyaretimizi Eyüpsultan'a yapıyoruz. Eyüpsultan'da çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadık gönül bırakmayacağız" dedi.

"İSTANBUL İÇİN GÜNDEMİMİZDE DAHA ÇOK PROJE VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için gündemlerinde birçok proje olduğunu belirterek, şöyle konuştu: