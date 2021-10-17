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Erdoğan: F-16 teklifi ABD'den geldi

17.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemenin karşılığını F-16'larla geri vermeyi teklif ettiğini söyledi.

Erdoğan: F-16 teklifi ABD'den geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Angola ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" dedi.

"Savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Erdoğan ödemenin nasıl geri alınacağı ile ilgili ABD tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçen hafta yaptığı açıklamada F-35'ler için yapılan 1 milyar 400 milyon dolar karşılığında mevcut F-16 filosunun genişletilmesi ve eldeki F-16'ların modernizasyonunun alternatif olarak değerlendirilebileceğini söylemişti. Reuters'in haberine göre ABD'den Türkiye'ye 40 yeni F-16 uçağının verilmesinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 80 F-16 uçağının da modernizasyonu gündemde.

"Vesayet çağrısı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya da değindi. Erdoğan "Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Biz CHP'nin özlemin çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük" dedi.

DW/ EC, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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