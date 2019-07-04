Erdoğan: F-35'lerin verilmemesi gasp olur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'deki resmi temaslarının ardından Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Türkiye'nin Rusya'dan sevkiyatını yapmaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden ABD ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin de açıklamalar yapan Erdoğan, "Bir müşteri ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur" diye konuştu.

Türkiye'nin şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığını ve 116 adet F-35 almak için sözleşme bulunduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin sadece pazar değil, aynı zamanda üretici olduğunu söyledi. Erdoğan, geçen hafta sonu Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme ile ilgili olarak da "Trump'ın o gün yaptığımız görüşmede arkadaşlarıma kullandığı ifadeler, onlara yönelik ortaya koyduğu tavır takdire şayandır" ifadelerini kullandı.

Washington: Yaptırımlar hâlâ masada

Washington'dan ise Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası gelen açıklamalarda Türkiye'nin S-400 sistemini Rusya'dan teslim alması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların hâlâ masaya olduğu vurgulanmıştı. Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Erdoğan'ın açıklamalarının aksine NATO müttefiği Türkiye'nin Rus yapımı S-400 savunma sisteminden vazgeçmemesi halinde ABD yönetiminin Türkiye'ye hâlâ yaptırım uygulamayı planladığını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının söz konusu olduğunu söylemişti.