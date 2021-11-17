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Erdoğan: “Faiz Belasını Milletin Sırtından Kaldıracağız”

17.11.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesi örtülü faiz konusunda “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısı öncesi örtülü faiz konusunda “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” dedi.

Erdoğan, TBMM’de 27 Ekim günkü grup toplantısı sonrasında yeniden AKP Parti Grubu’nda kürsüdeydi. Erdoğan’ın milletvekili olmaması nedeniyle TBMM’de AKP Grup Başkanlığı’nı yürütmek üzere Naci Bostancı yerine eski savunma bakanlarından İsmet Yılmaz’ın göreve getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, Bostancı’nın 2023 seçimleri hazırlıklarında önemli sorumluluklar üstleneceği için görevden affını istediğini kaydetti.

Türkiye’nin gündeminde en son faiz indirimi kararıyla döviz kurundaki artışı tetiklediği vurgulanan Merkez Bankası’nın 18 Kasım yani yarınki toplantısında alacağı karar merak konusu. Bu karar arifesinde Erdoğan’ın ise geçmişte olduğu üzere faiz karşıtı görüşlerini ifade etmesi dikkat çekti.

Erdoğan, “Enflasyon, yüksek faiz bilmeyen ülkelerin bozulan dengeler karşısında şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun dışında kalmamız mümkün değil. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Faiz belasını kaldıracağız. Bunu kabulleneceğiz, başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Ben bu yolda faizi savunanla olamam. Bu konu sıradan bir konu değil” dedi.

Kürsüdeki bu sözleri Merkez Bankası’nın alacağı kararla ilgili olarak yorumlanan Erdoğan, toplantı bitiminde “Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankası'nın yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna karşılık ise “Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin” yanıtını verdi.

Faiz konusunda iş dünyasına tepki gösterdiği gözlemlenen Erdoğan, “Biz işadamlarına diyoruz ki, sen düşük faizle kredi istiyordun. Al, niye almıyorsun. Bu işadamlarını da anlamıyorum. TÜSİAD'ı, vesairesi yüksek faizden bahsediyor. Siz nasıl insansınız. Sen işadamıysan, yatırımdan yanaysan işte size kredi. Alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Sonra bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin ekonomisini övdü, asgari ücrete değindi

Erdoğan, grup konuşmasında ekonomiye ilişkin Türkiye’deki tabloyu da gayet olumlu şekilde anlattı. Dünyada gelişmiş ülkeler açısından büyük bir ekonomik buhran gözlendiğini kaydeden Erdoğan, “Biz, bu vahim küresel tablo içinde, geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde, üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla hamdolsun iyi bir yerde duruyoruz. Şayet 2022’yi ve 2023’ü, herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek geride bırakabilirsek, önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Küresel düzeydeki fahiş artışlar sebebiyle birim maliyetleri döviz bazında üç dört kat artan doğal gaz, akaryakıt, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarını kontrol altında tutuyoruz. Doğal gazı maliyetinin dörtte birine, elektriği maliyetinin yarısına hanelere ulaştırıyoruz. Herkes gibi bizim de dövizle aldığımız petrolden üretilen akaryakıtı, Avrupa’nın en ucuz fiyatlarıyla vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de, benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.”

Türkiye’nin tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir cazibe merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemekte olduğunu kaydeden Erdoğan, “Sadece bölgemizin değil, tüm dünyanın tasarım, üretim, lojistik, yetişmiş insan gücü merkezi olmamızı sağlayacak bir sürece girdik. Biraz daha metanetle, biraz daha fazla gayretle, biraz daha fedakarlıkla bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur” görüşünü dile getirdi.

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