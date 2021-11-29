Erdoğan: “Faiz Lobileri Kuduruyor”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de son haftalarda döviz kuru artışına neden olmasına rağmen enflasyon gerekçesi olarak kabul ettiği faiz oranını düşürme yaklaşımını değiştirmeyeceği mesajını vererek “Faiz lobileri kuduruyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta dün katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi dönüşünde gazetecilere Türkiye ekonomisine, muhalefet partilerince erken seçim talep edilmesine ve uluslararası gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP’nin 3 Kasım 2002’de iktidara gelişinden bugüne izlediği ekonomi politikası için “bağımsızlaşma mücadelesi” görüşünü paylaşan Erdoğan, Merkez Bankası’nın son iki aydır faiz indirimi kararlarına imza atmasıyla yaşanan döviz kuru ve enflasyon artışını gündeme getirenlere “felaket telalı”, “mandacı”, “tetikçi” sıfatlarını kullanarak tepki gösterdi.

Erdoğan, “Bu adımları attıkça, içeriden dışarıdan vesayetçilerin dirençleriyle, ekonomimize yönelik türlü saldırılarla karşılaştık. Bunların her birini milletimizle birlikte bertaraf ettik. Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz. Büyüme yolculuğumuzda yatırım, üretim, istihdam, ihracat hep önceliğimiz oldu. Felaket tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Bu ülke bizden önceki yıllarda dünya ortalamalarının çok üstünde oranlarla, yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda bırakıldı. Bu bağımlılık demekti. Ekonomik olarak bağımlı bir ülke kendi politikalarını elbette hayata geçiremez. Belirlenmiş çizginin dışına çıkmaya çalıştığınız zaman karşılaşacağınız şey şantajdır. Buna karşı koyacak dirayetiniz yoksa istikrarsızlığa mahkum edilirsiniz. İşte biz ülkemizi bu durumdan kalıcı olarak kurtarmak için son 19 yılda sergilediğimiz güçlü siyasi irade ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bu mücadeleyi gösterebilecek dirayete, imkana kavuştuk. Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Büyüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük faizdir. ‘Faiz sebep, enflasyon neticedir’ tezim değişmedi. Bugün de ben yine aynı tezi savunuyorum ve buna inanıyorum. Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değildir; enflasyon neticedir” dedi.

“Faiz indiriminden asla taviz vermem, seçim öncesi enflasyon düşecek”

Türkiye’de gecelik faiz oranının 7,500 olduğu dönemde CHP’nin iktidarda olduğunu öne sürmesi dikkat çeken Erdoğan, Amerika, Avrupa ve İsrail örnekleriyle faiz

