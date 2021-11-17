Erdoğan: Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında dolar hızla yükseldi.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Para Politika Kurulu'nun yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde faiz konusunda mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında düşük faizi savundu.

Dünyada "enflasyon ve yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin" bile çift haneli fiyat artışları ile karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin de bunun dışında kalmasının mümkün olmadığını ifade etti. "Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız" ifadesini kullanan Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın, biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize milletimizi kesinlikle ezdirmeyiz" şeklinde konuştu.

Salgın döneminde bile Türkiye'de yatırımların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Hâlâ kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam" ifadelerine yer verdi.

ABD'den İsrail'e kadar farklı ülkelere işaret ederek, "Bütün bunlarda faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki faizi savunur hale geliyorlar" diyen Erdoğan, "Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim, enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim" şeklinde konuştu.

TÜSİAD'ı hedef aldı

Konuşmasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (TÜSİAD) de hedef alan Erdoğan, "Biz iş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun, niye almıyorsun? Ben bu iş adamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar, TÜSİAD'ı vs. ondan sonra yüksek faizden bahsediyorlar. Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan buyurun işte size düşük faizle kredi, hadi alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım, istihdam, üretim, ihracat istiyorum. Hadi gelin bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamları? Türkiye'nin en büyük iş adamlarıymış, istediğiniz kadar sallayın tutmaz" şeklinde konuştu.

Dolar rekor tazeledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında Türk Lirası karşısında dolar tarihi bir rekor daha kırarak 10,55'e yükseldi. Güne 10,35 seviyesinde başlayan dolar, Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamaları ile hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu açıklamalar sonrasında Euro da yükselerek, 11,92'den işlem gördü. Dolar, geçen hafta Cuma günü psikolojik eşik olarak değerlendirilen 10,00 sınırını aşmıştı.

Helalleşme çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına da yanıt verdi. "Bizim inancımızda helalleşme vardır ve çok önemlidir" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" konusunda yaptığı açıklamaları içeren bir videoya yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" konusunda çelişkili açıklamalar yaptığını savunan Erdoğan, "Dün helalleşme kavramına böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi?" dedi. Erdoğan, "Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile" ifadesini de sözlerine ekledi. Erdoğan, CHP zihniyetinin ve Kılıçdaroğlu'nun değişmediğini savundu.

DW,ANKA/JD,AÜ

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