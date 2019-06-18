ERDOĞAN FATİH CAMİİ'NDE MURSİ İÇİN KILINAN CENAZE NAMAZINA KATILDI

-Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma esnasında Muhammed Mursi rabbimize yürüdü. Bu normal bir yürüyüş müdür? Yoksa burada daha başka durumlar var var mıdır, yok mudur? Bu düşündürücüdür. Şahsen benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Zira o kadar ki ailesine Muhammed Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak."

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Mısır eski devlet başkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM eski Başkanları İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. Mursi için İkindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.