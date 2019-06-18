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Erdoğan Fatih Camii'nde Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Mısır eski devlet başkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Erdoğan Fatih Camii'nde Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Mısır eski devlet başkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Cenaze namazına Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM eski Başkanları İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. Mursi için İkindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BENİM ŞU ANDA BUNUN NORMAL BİR ÖLÜM OLDUĞUNA İNANCIM YOK
Namazın ardından açıklama yapan Erdoğan, "Şehidimiz Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını akdetmiş bulunuyoruz. Burada bazı hassasiyetler var ki onu dile getirmeden edemeyeceğim. Bildiğiniz gibi dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma esnasında Muhammed Mursi rabbimize yürüdü. Bu normal bir yürüyüş müdür? Yoksa burada daha başka durumlar var var mıdır, yok mudur? Bu düşündürücüdür. Şahsen benim şu anda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Zira o kadar ki ailesine Muhammed Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak. Muhammed Mursi'nin vasiyeti var. Vasiyetinde ölümünde köyüne defnedilmesini arzu ediyor. Bunlar bunu kabullenemedi. Sisi burada da yine aynı anlayışını, zulmünü devam ettirdi. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Sisi zulmünü bu şekilde devam ettiriyor. Son dönemde çok kısa zaman içinde genciyle, yaşlısıyla 50'liyi aşkın idama karar verilen Mısır mahkemelerinde onama Sisi'den çıkmıştır. 7 tane genci bir anda idama götürmüşlerdir. Bu idama götürülen gençlerle ilgili de ne yazık ki dünya sessiz kalmıştır. Avrupa Birliği idamı yasaklar arasında konuştuğu halde Mısır'da yapılan toplantıda ne yazık ki o toplantıya bizzat AB üyesi ülkeler katılarak, o katil, zalim Sisi'yle bir arada olmuşlardır." dedi.
Erdoğan, "Şunu unutmayalım. Güzel bir sözdür. 'Zalimler için yaşasın cehennem.' Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi'nin bunlar naaşından korkacak kadar hafiftirler. Bunlarda yürek yok. Bunlarda yürek olmadığı gibi bunlar maalesef bizler karşı da aynı tutum, aynı tavır içindeler. Fakat biz Müslümanlar olarak dik duracağız. Asla inandıklarımızdan taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

Erdoğan Fatih Camii'nde Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldıErdoğan Fatih Camii'nde Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldıErdoğan Fatih Camii'nde Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldıErdoğan Fatih Camii'nde Mursi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı

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