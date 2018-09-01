Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

İşte Ertuğrul Özkök'ün aktardığı Fazıl Say'ın açıklamaları:
"Sadece gazeteci olarak değil, vatandaş olarak da o konuşmayı çok merak ettim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, annesinin ölümü dolayısıyla Fazıl Say’ı arayıp başsağlığı dilemesi bence çok önemliydi. Ama daha önemlisi aradığında sesi nasıldı, ne dedi, bunu merak ediyordum.
Dün bunu Fazıl Say’la konuşmak istedim.
Japonya’da turnedeymiş.
Size de havayı tam aktarabilmek için Fazıl Say’la yaptığım konuşmayı aynen aktarıyorum.
“Cumhurbaşkanı’nın sesi nasıldı?”
Cevabı aynen şu oldu:
“Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...”
“Seni ne zaman aradı?”
“Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra.”
“Telefonda ne söyledi?”
“Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti.”
“Sen ne cevap verdin?”
“Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, ‘Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim’ dedim.”
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