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Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

Piyanist Fazıl Say, annesinin ölümünün ardından kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e anlattı. Fazıl Say, Erdoğan'ın telefondaki konuşması için “çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...” dedi.

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

İşte Ertuğrul Özkök'ün aktardığı Fazıl Say'ın açıklamaları:

"Sadece gazeteci olarak değil, vatandaş olarak da o konuşmayı çok merak ettim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, annesinin ölümü dolayısıyla Fazıl Say’ı arayıp başsağlığı dilemesi bence çok önemliydi. Ama daha önemlisi aradığında sesi nasıldı, ne dedi, bunu merak ediyordum.

Dün bunu Fazıl Say’la konuşmak istedim.

Japonya’da turnedeymiş.

Size de havayı tam aktarabilmek için Fazıl Say’la yaptığım konuşmayı aynen aktarıyorum.

  • İlk sorum şu oldu:

“Cumhurbaşkanı’nın sesi nasıldı?”

Cevabı aynen şu oldu:

“Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...”

  • İkinci sorum şuydu:

“Seni ne zaman aradı?”

“Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra.”

“Telefonda ne söyledi?”

“Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti.”

“Sen ne cevap verdin?”

“Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, ‘Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim’ dedim.”

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erdoğan Fazıl Say

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ALLAHIN RAHMETİ ÜZERİNE OLSUN DEMİŞTİR.FAZIL DA ALLAHA İNANMAM İÇİN HAPİSMİ YATMAMA GEREKİYOR DEMİŞTİR.
Sen de başşağlığı diledin mi ertuğrul.
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