Erdoğan: "Ferit Abdi Şahin’in (Mazlum Kobani) muhatap alınmasına üzüldüm."

Erdo\u011fan: "Ferit Abdi \u015eahin\u2019in (Mazlum Kobani) muhatap al\u0131nmas\u0131na \u00fcz\u00fcld\u00fcm. Apo\u2019nun 'manevi o\u011flum' dedi\u011fi \u015fahs\u0131n b\u00f6yle kar\u015f\u0131lanmas\u0131 \u00fcz\u00fcc\u00fc. Rusya da bu \u015fahs\u0131 ayn\u0131 \u015fekilde kar\u015f\u0131lam\u0131\u015ft\u0131r. O \u00fclkede \u015fa\u015f\u0131rtan olay! Kendisini ge\u00e7ici devlet ba\u015fkan\u0131 ilan ettiErdo\u011fan: "Mektuplar\u0131 Say\u0131n Ba\u015fkan'a geri iade ettim."Ba\u015fkan Trump gazetecileri yan\u0131tlarken "T\u00fcrkiye\u2019den dostane muhabirler soru sorsun l\u00fctfen" dedi.
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