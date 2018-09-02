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Erdoğan: "(FETÖ) Bu örgüt mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyoruz. Biz, adalet istiyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 07:05 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(FETÖ) Bu örgüt mensuplarının hiçbir dost ülkede ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyoruz. Biz, adalet istiyoruz."


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