Erdoğan: FETÖ ile mücadelede Çad örnek bir dostluk sergiliyor

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ ile mücadeledeki desteğiyle Çad, ülkemizle bu alanda örnek bir dostluk sergiliyor. Bu terör örgütünün Çad’daki okulları geçen yıl itibarıyla Maarif Vakfı’mıza devredilmiştir. Adalet ve eşitliğe dayanan bir uluslararası düzenin savunucusu olarak, Afrika'yla ilişkilerimize önem veriyoruz" dedi.

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. TBMM ve Anıtkabir’i ziyaret eden Deby, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ve Çad’ın milli marşlarının çalınmasının ardından Çad Cumhurbaşkanı Deby Itno, tören kıtasını, 'merhaba asker' diyerek selamladı. Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Itno ikilisi karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaştı. Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcılıoğlu ve diğer yetkililer hazır bulundu. Törenin ardından basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Deby, Külliyede baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

'ŞU ANKİ TİCARET HACMİMİZ BASİT BİR RAKAM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Deby Itno, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Bakanların ikili görüşmeler yaptığını söyleyerek, "Atılacak adımlar üzerinde değerlendirmeler oldu. Biz de ikili görüşmelerimizde ne gibi konular üzerinde dururuz ve mevcut ekonomik, siyasi, askeri, kültürel, eğitim alanlarında neler yapabiliriz bunları görüşme fırsatımız oldu" diye konuştu.

Göreve başlama törenine katıldığı için Çad Cumhurbaşkanı Deby'e teşekkür eden Erdoğan, "Değerli kardeşim ve beraberindeki heyetle az önce istişareleri tamamladık ve 4 tane ayrı belgeyi imzalamış bulunuyoruz. Şu an ticaret hacmimiz 60 milyon dolar civarında. Bu rakam tabii çok çok basit bir rakam. Bizim 82 milyon nüfusumuz var, 15 milyon şu anda kendilerinin nüfusu var. Topladığınız zaman 97 milyon ortaya çıkıyor ki, bu ticaret hacminin ne kadar az olduğunu göstermesi bakımından önemli. En kısa sürede bu hacmi 100 milyon dolara çıkarmanın azmi ve kararlılığı içinde olacağımızı teyit ettik" diye konuştu.

'KITA ÜLKELERİNE YÖNELİK KİBİRLİ TAVIRLARI ASLA TASVİP ETMİYORUZ'

THY’nin Çad’a düzenlediği sefer sayısının 1 Nisan’dan itibaren haftada 3’e çıkarılacağını belirten Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Deby’e Karabük Üniversitesi tarafından YÖK’te fahri doktora verileceğini ifade etti. Görüşmelerde terörle mücadelenin de ele alındığını kaydeden Erdoğan, "FETÖ ile mücadeledeki desteğiyle Çad, ülkemizle bu alanda örnek bir dostluk sergiliyor. Bu terör örgütün Çad’daki okulları geçen yıl itibarıyla Maarif Vakfı’mıza devredilmiştir. Adalet ve eşitliğe dayanan bir uluslararası düzenin savunucusu olarak, Afrika’yla ilişkilerimize önem veriyoruz. Karşılıklı saygı, eşit ortaklık adalet ve kazan kazan esasına dayalı olarak bu sacayağını korumak durumundayız. Kıta ülkelerine yönelik sergilenen kibirli tavırları asla tasvip etmiyoruz. Çad ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini daha da ileri taşımaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

'GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA CESARET ETMELİYİZ'

Çad Cumhurbaşkanı Deby ise 903 öğrencinin Türkiye’de yükseköğrenim gördüğünü söyledi. Türkiye’ye içinde Bakanlar ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu önemli bir heyetle geldiğine dikkat çeken Deby, "Birlikte elimizdeki imkanları değerlendirdik ve bu ikili işbirliğini nasıl çeşitlendirebileceğimizi ve her sektöre nasıl bunu yayabileceğimizi değerlendirdik. Bunun için gerekli fırsatlar ve imkanlar elimizde. Sadece gerekli adımları atmaya cesaret etmeliyiz" dedi.

'HİÇBİR TERÖRİST KENDİSİNİ TERÖRİST OLARAK TANITMAMAKTA'

Türkiye ile Çad arasında 1989-2012 döneminde imzalanan işbirliği anlaşmalarının gözden geçirildiğini vurgulayan Çad Cumhurbaşkanı Deby, "Savunma, tarım, sanayii alanlarını yeniden değerlendirdik. Savunma ve kültür alanında işbirliği anlaşmaları imzaladık. Mevcut anlaşmaları daha da güçlendirmiş oluyoruz" dedi. Terörizmin sınırının olmadığına dikkat çeken Çad Cumhurbaşkanı Deby, "Bazen kimin terörist olduğunu, kimin olmadığını ayırt etmekte sıkıntı çekebiliyoruz. Çünkü hiçbir terörist gelip kendisini terörist olarak tanıtmamakta. Siz de bize iletmiş olduğunuz gibi, bizim belki de terörist olduğunu bilmediğimiz insanlarla anlaşma imzalamış olduğumuzu da sonradan öğrenmiş olduk sizin yardımlarınızla birlikte. Bu sebeple bizim teröristlerle mücadelemizin ortak bir mücadele olması gerektiğini düşünüyorum ve bu ortak mücadele her iki tarafın da terörizmin kökünün kazınmasını sağlayacağını düşünüyorum ve çağımızın vebası konumunda bu konu" açıklamasında bulundu.

