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Erdoğan: "(FETÖ okullarının devri) Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz."
Erdoğan: "(FETÖ okullarının devri) Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz."
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30.12.2019 19:22 |
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Erdoğan: "(FETÖ okullarının devri) Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz."
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